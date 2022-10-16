AKP’li başkanın korumaları uyuşturucuyla yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir polis ve korucu Nasri Aldemir’in aracında uyuşturucu yakalandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre AKP İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman’ın korumaları olduğu öğrenilen iki ismin aracı, sabah saatlerinde Batman girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 kilo uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan iki isim, Batman Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ajans konuya dair görüştükleri AKP'li kaynakların da olayı doğruladığını bildirdi.