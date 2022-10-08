Soylu: Talimat veriyorum, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı" diyen Soylu, "Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" ifadelerini kullandı.

"Terörle nasıl mücadele ediliyorsa uyuşturucuyla da mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü" söyleyen Soylu, "Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

Yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Gelecek yıl yapılacak seçimlere değinen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Soylu, şunları kaydetti:

"Seçim olduğu akşam o Kılıçdaroğlu'nun yüzünü görecek miyiz? Ama o yine buna bir bahane bulur değil mi? O yine bir bahane bulur. Millet ona öyle bir sille vuracak ki bir daha evinden dışarı çıkamayacak. Onun yalanlarına, iftiralarına, büyükelçilerle iş birliğine, Amerika önünde diz çökmesine öyle bir sille vuracak ki dışarı çıkamayacak. Diğerlerinin zaten mecali kalmayacak. Hiç merak etmeyin, 2023'ten sonra öyle bir yürüyeceğiz ki tozumuzu yutacaklar. 2023'te sandıkları patlatmaya, o büyükelçilere ders vermeye, Amerika'nın tuzaklarına, Avrupa'nın tuzaklarına ders vermeye hazır mısınız?"