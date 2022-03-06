UAEA: Zaporijya Santrali Rusya'nın kontrolünde

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde tesis yönetimimin Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi.

Grossi ”Düzenli personel Zaporijya Nükleer Santrali’ni işletmeye devam ediyor. Ancak tesis yönetimi şu anda, sitenin kontrolünü geçen hafta eline alan Rus Kuvvetleri komutanının emri altında” dedi.

"Son derece endişeliyim" ifadesini kullanan Rafael Grossi, "Yönetim ve personelin dış müdahale ya da baskı olmadan hayati görevlerini sabit koşullar içinde yapmalarına izin verilmeli" diye konuştu.