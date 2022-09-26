UAEA Başkanı: Rusya ve Ukrayna'yla müzakereleri sürdürmeye hazırım

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynayan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Santral çevresindeki saldırılarda birbirlerini suçlayan Rusya ve Ukrayna'yla tehlikeli durumu çözmek için masaya oturmaya hazır olduğunu belirten Grossi, "Masada bunu yapmak için bir plan var. Geçtiğimiz hafta Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile istişare başlatma fırsatı buldum. Ve bu istişareleri iki ülke ile bu hafta da sürdürmeye hazırım" açıklamasında bulundu.

Grossi, bir kez daha Zaporijya Nükleer Santrali'nde acil olarak güvenli alan oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmelere başlamıştı

Grossi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, santral çevresinde nükleer ve fiziksel koruma bölgesinin kurulması konusunda Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere başlandığını ifade ederek, "Biliyorsunuz, birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil olarak nükleer güvenlik bölgesi ve santral çevresinde güvenli koruma bölgesi kurulması için bir toplantı teklif ettim ve konunun vazgeçilmez parçaları olan Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere başladım" demişti.

Güvenli bölgenin oluşturulması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmanın gerekli olacağını da sözlerine ekleyen Grossi, iki ülkenin çok basit bir şekilde tesise saldırı düzenlememe konusunda anlaşabileceğine inandığı ifadelerini kullanmıştı.

'Tesis çevresindeki askeri hareketlilik endişe verici'

Grossi, ekibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etmiş ve bölgede incelemelerde bulunmuştu. UAEA ekibinin tesis çevresinde askeri hareketlilik gördüklerini söyleyen Grossi, "Tesisin fiziksel bütünlüğü bir kez değil, birkaç kez ihlal edilmiştir. Ve bu hiçbir şekilde kabul edilemez" demişti.

Bölgede genel olarak çok fazla çatışmanın olduğunu da belirten Grossi, "Bölgede askeri hareketlilik ve operasyonlar artıyor ve bu beni çok endişelendiriyor. Saldırı ve karşı saldırılara ilişkin referanslar var. Buna değinmek istemiyorum ancak daha fazla fiziksel hasarın istatistiksel ihtimalinin mevcut olduğu açıktır. Askeri faaliyetlerin artışında gördüğümüz şey, fiziksel bütünlüğün daha fazla tehlikeye girdiğidir" açıklamasında bulunmuştu.

Grossi, bölgedeki askeri varlığın UAEA ile temasa geçmediğini de belirtmişti.