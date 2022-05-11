'U dönüşüne hazırlanan Erdoğan, MÜSİAD çevresinin talebini kabul etmiş görünüyor'

Gazeteci Murat Yetkin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda “Huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir” ifadesiyle bahsettiği "briket ev" projesinde yaşanan gelişmeleri yorumladı.
Yetkinreport.com’da yayımlanan yazısında Erdoğan’ın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) yaptığı konuşmada adeta “Madem işinize yarayanlar kalsın istiyorsunuz, o zaman işinize yaramayanların masrafını siz üstlenirsiniz” dediği görüşünü dile getiren Yetkin, şunları kaydetti: