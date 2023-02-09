Twitter'dan Türkiye'de iktidara taahhüt

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar" ele alındı. Toplantıda, "toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına" işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

Türkiye’ye taahhüt verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre toplantıda, Twitter "dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı" kabul etti.

Toplantıda ayrıca Twitter yetkililerinin, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini ifade ettikleri belirtildi.