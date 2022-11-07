Twitter'dan sonra Meta'da da aynı plan

The Wall Street Journal'ın haberine göre eski adıyla Facebook olan Meta, önümüzdeki haftadan itibaren büyük çaplı işten çıkarmalar başlatmayı planlıyor.

Gazete, 87 binden fazla Meta çalışanının tam olarak kaç tanesinin kovulabileceğini belirtmezken, yaklaşmakta olan "büyük ölçekli işten çıkarmaların" binlerce insanı etkileyebileceğini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar işten çıkarmaların Çarşamba günü açıklanmasının beklendiğini ve şirket yetkililerinin Meta çalışanlarına önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söylediklerini aktardı.

Kısa süre önce Twitter'ı satın alan ABD'li milyarder patron Elon Musk, bu haftanın başlarında şirketin işçilerinin yarısını işten çıkartma adımı attıklarını duyurmuştu.

İşten atılan çalışanlar, Musk'ın devralınmasının ardından toplu işten çıkarmalar hakkında yeterli bildirimde bulunmadığı suçlamasıyla Perşembe günü sosyal medya şirketine toplu dava açtı.