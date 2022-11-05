Twitter çalışanlarının yüzde 50'si işten çıkarıldı

Twitter'dan halkla ilişkiler yetkilisi Yoel Roth, bugün yaptığı açıklamada, şirketin çalışan sayısının 50 azaltıldığını duyurdu. Roth, "Dün inanılmaz yetenekli arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza veda ederken, temel moderasyon kabiliyetlerimiz aynı kaldı" dedi.

Roth, şirket çalışanlarının yarısının işten çıkarıldığını açıklarken "Güven ve Güvenlik organizasyonu"nda işine son verilenlerin oranının yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Roth'a göre platformdaki "yanlış bilgilerle mücadele" Twitter için birinci öncelik olmaya devam edecek.

Öte yandan şirketin yeni patronu Elon Musk erken saatlerde bir tweet atarak, "Şirket günde 4 milyon dolardan fazla kaybediyorsa ne yazık ki başka seçenek yok" dedi.

Twitter çalışanları tarafından yapılan bir dizi paylaşıma göre işten çıkarmalar en çok iletişim, içerik iyileştirme, makine öğrenimi ve mühendislik departmanlarını etkiledi.