Twitter'dan Rusya medyasına sansür

Twitter, Rusya medyasına karşı "paylaşımlarının görünürlüğünü azaltma" kararı aldı. Rusya medyası, Twitter'ın bu hareketini "sansür" olarak değerlendirdi.

Twitter, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiği duyurdu. Twitter, bazı 'bireysel' kullanıcıları "Rusya devletine bağlı medya" olarak tanımladı.

Twitter daha önce de Rus medyasına sansür kararı almış, Sputnik ve RT'nin hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" kısıtlaması getirmişti.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği, Rusya kaynaklı RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının yasaklanacağını açıklamıştı. Sputnik karara itiraz ederek, “Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti derhal yasaklamalarını öneriyoruz.” demişti. YouTube da, Rusya devlet destekli medya kanallarında ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlara dahil olan hesaplarda 'erişim kısıtı' getirdi.