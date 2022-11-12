Twitter'daki değişimden sonra akın yaşanmıştı: Tumblr'a erişim engeli getirildi

ABD menşeli sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği'nin 10 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Bugün Türkiye'den siteye girmek isteyenler hesaplarına ulaşamayınca engel getirildiği ortaya çıktı.

Dünyada 13 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Tumblr'ye erişim engeli kararı E-Devlet üzerinden Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama sayfasından duyuruldu.

Kararın içeriği hakkında bilgi yayınlanmadı.

Twitter'ı Elon Musk'ın satın alıp bir dizi değişikliğe gitmesinin ardından birçok kişi alternatif olarak gördükleri Tumblr'dan hesap açmaya başlamıştı.