Twitter'da ücretli mavi tik aboneliği başladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasının ardından platformda mavi tikin aylık 7,99 dolara satıldığı abonelik hizmeti başlandı.

The Guardian’ın haberine göre; şu ana kadar Twitter’da doğrulanmış kullanıcı hesaplarını temsil etmek için kullanılan mavi tik, Twitter Blue isimli abonelik hizmeti kapsamında para ile alınabilecek.

İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da Apple iOS cihazlarda görülen güncellemede mavi tikin aylık 7,99 dolar ücretle satın alınabileceği görüldü.

Güncelleme Twitter tarafından “Hesabınız aynı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve siyasetçiler gibi mavi tik alabilecek” ifadeleriyle duyuruldu.