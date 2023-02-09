Twitter'da paylaşım yasaklandı: Kullanıcılar 'Günlük Tweet hakkı' uyarısıyla karşılaşıyor

Saat 01.00 sularından itibaren Türkiye genelinde birçok yurttaş, hesaplarından paylaşım yapamadıklarını farketti.

Twitter üzerinden paylaşım yapmak isteyen yurttaşlar "Günlük Tweet sınırını aştın" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşırken, başka hesapların yaptığı paylaşımları tekrar paylaşmak istediklerinde ise "Üzgünüz, Tweet sınırını aştın yarın tekrar Retweetlemeyi dene" mesajını gördü.

Twitter'da çıkan 'hata' mesajları.

Öte yandan internet erişim takip platformu NetBlocks ise sorunun tek bir ülkeyle sınırlı kalmadığını belirtiyor.

Netblocks'tan yapılan açıklamada, "ülke düzeyinde internet kesintileri veya filtrelemeyle ilgili olmayan olay" denilerek hatanın sadece Türkiye'deki kullanıcılarda yaşanmadığı bildirildi. Netblocks'un açıklamasında, Twitter'ın internet sitesi ile mobil uygulamasında tweet ve retweetleme gibi özelliklerin hata vermemesinin dünya genelinde görüldüğü ifade edildi.

ℹ️ Note: Twitter is experiencing international outages affecting website, mobile app and features including posting and retweeting; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #TwitterDown pic.twitter.com/3OmR99Uy76 — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gün içerisinde Twitter'a 'uyarı' yapılmıştı. Söz konusu adımının Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Twitter yetkilileriyle yaptığı istişareler sonunda gelmesi ise dikkat çekti.

Twitter’ın sahibi Elon Musk AKP Hükümeti'nden gelen 'uyarı'yı takiben "Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.