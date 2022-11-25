Twitter'da 'mavi tik' açılımı fiyaskoya dönüşen Elon Musk yeni 'tikler' getiriyor

Hesapları Twitter tarafından doğrulanmış kişiler, hükümetler ve firmalar için önümüzdeki hafta yeni renk kodlu kategoriler getiriliyor.

Şirketin patronu Elon Musk, Twitter doğrulamasının önümüzdeki hafta kişiler, devlet hesapları ve şirketler için gri, mavi ve sarı renk kodlu kategorilerle yapılacağını söyledi.

Musk'ın bu yeni 'renkli tik' açılımı, ayın başında büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan 'paralı mavi tik' girişimini takiben geldi.

Musk, doğrulanmış hesapların bireyler için mavi tik, hükümetler için gri tik ve şirketler için sarı tik taşıyacağını söyledi, hükümet işaretinin devlet daireleri veya devlete ait kuruluşlar için de geçerli olup olmayacağını belirtmedi.

Musk onaylanan tüm hesapların onaylarını almadan önce "manuel olarak doğrulanacağını" da sözlerine ekledi.

Şu anda 400 binden fazla Twitter hesabında 'mavi tik' bulunuyor.

Doğrulama değişikliği, Musk'ın yasaklı hesapların platforma geri dönmesinin önünü açmasıyla duyuruldu. Twitter'daki yasaklı hesaplar arasında İngiliz aşırı sağcı Katie Hopkins ve Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon da vardı.