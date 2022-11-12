Elon Musk 'ücretli mavi tik' planı geri tepince uygulamayı durdurdu

Elon Musk Twitter'ı satın alınca doğrulama işareti olan "mavi tik"i parayla satmaya başlamıştı. Bu abonelik sistemi 48 saat sonra büyük ölçüde fiyaskoya dönüşmesinin ardından iptal edildi.

Özel olarak kendilerini Elon Musk olarak tanıtan tüm hesapların kapatılması dikkat çekerken, insanların "mavi tik"leri Twitter CEO'sunun dışındaki figürlerle dalga geçmek için de kullanması dikkat çekti.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a ait olduğunu belirten "doğrulanmış" bir hesap, “Iraklıları öldürmeyi özledim” yazdı. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in adına açılmış başka bir "doğrulanmış" hesapsa "Aynen, samimi olmamı istersen" yanıtını verdi.

'Blair' ve 'Bush' arasındaki sohbet

Bir kullanıcıysa ABD menşeli silah firması Lockheed Martin'i taklit ederek, insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'e satışları sonlandırdıklarını ilan etti.

'Lockheed Martin' paylaşımı

İlaç tekellerine milyonlarca dolara mâl olan paylaşım

En ilginç vakaysa, bir 'mavi tik'li hesabın küresel insülin arzının yüzde 90'ından sorumlu olan üç büyük ilaç firmasına milyonlarca dolar kaybettiren bir paylaşım yapması oldu. Eli LIlly ve Company'yi taklit eden bir 'doğrulanmış' hesap, "insülinin artık ücretsiz olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasının ardından firma borsada on milyarlarca dolar kaybetti.

Eli Lilly and Company'nin hisselerinin 11 Kasım'da yaşadığı büyük düşüş

8 dolar ücretli olan Twitter Blue abonelik hizmeti artık iOS mağazasında mevcut değildi.