Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı yaşanan sorun nedeniyle Twitter'e giremiyor.
Twitter'da erişim sorunu
Sosyal medya tekeli Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Twitter'da erişim sorunu
Sosyal medya tekeli Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor.
Haber Merkezi
Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı yaşanan sorun nedeniyle Twitter'e giremiyor.