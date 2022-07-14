Twitter'da erişim sorunu

Sosyal medya tekeli Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

Haber Merkezi

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı yaşanan sorun nedeniyle Twitter'e giremiyor. 

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