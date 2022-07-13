Twitter Elon Musk'a dava açtı

Elon Musk Cuma günü yaptığı açıklamada, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini açıklamıştı. Elon Musk'ın açıklamasının ardından sosyal medya devi Twitter yöneticileri, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Musk hakkında dava açtı.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Delaware eyaletindeki bir mahkemeye başvuran Twitter, Musk'ın şirketi satın alma işlemlerini hisse başına 54,20 dolardan tamamlaması için dava açtı.

Şirket avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'ı satın almak için halka açık bir gösteri düzenledikten ve satıcı dostu bir birleşme anlaşması teklif edip imzaladıktan sonra, Elon Musk görünüşe göre fikrini değiştirmekte özgür olduğuna inanıyor. Elon Musk şirketin operasyonlarını aksatarak, hisse değerini yok etmiş ve sonrasında çekip gitmiştir. Ancak Delaware yasalarına göre Musk'ın yaptıkları kanun dışıdır" denildi.

Twitter başkanı Bret Taylor, "Elon Musk'ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden sorumlu olması gerektiğini" söyledi. Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ah, ironinin böylesi. Yüksek sesle gülüyorum" dedi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 8'den daha fazla düşmüştü.