Twitter genel merkezinde çalışan temizlik işçileri greve gitti, Musk sözleşmelerini feshetti

Twitter'ın genel merkezinde çalışan temizlik işçileri, şirketin yeni sahibi Elon Musk'la yeni iş sözleşmesi konusunda anlaşamaması üzerine greve gitti.

Hizmet İşçileri Uluslararası Sendikası (SEIU), haksız emek uygulaması nedeniyle işçilerin bu sabah grevi başlattığını açıkladı. Greve San Francisco bölgesinde 5 bin temizlik işçisinin dahil olduğu aktarıldı.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, işçilerin Twitter'ın genel merkezi önünde toplanarak "temizlik işçileri için adalet" ve "işçilerin önceliğine saygı" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

İşçi sendikalarından oluşan Kaliforniya Emek Federasyonu (CLF), işçilerin grevi üzerine Twitter'ın temizlik işçilerinin bağlı olduğu şirketle sözleşmeyi sonlandırdığını bildirdi. CLF, Twitter'ın yeni temizlik işçisi alımı için herhangi bir şirketle sözleşme yapmayacağını açıkladı.

San Francisco'daki istihdam kanununa göre, işçiler işe geri alınmamaları durumunda tazminat ve yardım ücreti alabilir.

Temizlik işçileri NBC'ye yaptıkları açıklamada, önceden uyarı gelmemesine karşın binaya alınmadıklarını aktardı.