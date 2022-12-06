İngiltere'de emekçiler ayağa kalkıyor: Birçok sektörde iş bırakma kararları

İngiltere enflasyon ve hayat pahalılığı artmaya devam ederken, birçok farklı sektörden işçiler, ücretlerin enflasyonla aynı oranda iyileştirilmemesine karşı ülke genelinde greve çıkma kararı alıyor.

Ülkede hayat pahalılığının daha da yükselmesi öngörülürken, ülkedeki işçi grevlerinin daha da artması bekleniyor.

Greve çıkan işçilere 'ordu devreye girer' tehdidi

İngiltere'de sağlık emekçilerinin grev kararının ardından açıklama yapan iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, grev durumunda "acil durum" planları olduğunu söyledi, hükümetin kamu hizmetlerinin aksamaması için orduyu devreye sokma planının olduğunu belirtti.

Sendikalara "şimdi grev zamanı değil, müzakere zamanı" mesajını ilettiklerini belirten Zahawi grev halinde "acil durum planları"nın olduğunu dile getirdi.

Greve giden personel yerine görevlendirmek üzere “Orduya ve acil müdahale gücüne baktıklarını" söyleyen Zahawi askerlerin ambulans kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.

'Taleplerinizi geri çekin, Putin'e karşı birlik olalım'

Zahawi, ücret artışı talep eden hemşireler ve ambulans şoförlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırısına yardım ettiğini öne sürdü.

Haklarını arayan işçileri hedef alan Zahawi, işçilere taleplerini geri çekmeleri yönünde çağrı yaptı.

Zahawi, "Bu, bir araya gelme ve Putin'e bu şekilde bölünemeyeceğimize dair açık bir mesaj verme zamanı" dedi.

İşçiler, buna karşın taleplerini geri çekmeyerek eylemlerini sürdürüyor.

İşte İngiltere'de işçilerin grev kararı aldığı sektörler:

Greve 100 bin hemşire katılacak

İngiliz hemşireler sendikası Royal College of Nursing (RCN), hemşirelerin İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 ve 20 Aralık tarihleri arasında greve gideceğini duyurdu. Noel öncesi yapılacak greve 100 bine kadar hemşirenin katılması bekleniyor.

Greve yalnızca Galler'de Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı bir şirketin çalışanlarının katılmayacağı açıklandı.

Sendika, hükümetle resmi müzakerelerin başlatılmaması durumunda greve katılacak hemşire sayısının Ocak ayında artacağını söyledi.

Ücretlerin enflasyonun yüzde 5 üzerinde artırılmasını talep eden sendika, yılın başlarında yapılan ücret artışına karşın deneyimli hemşirelerin 2010'dan bu yana üst üste yapılan enflasyon altı prim uygulamaları nedeniyle olması gerekenden yüzde 20 daha az ücret aldığını vurguluyor.

RCN'nin grev örgütleme programının gelecek Mayıs ayına kadar sürmesi öngörülüyor

40 bin demiryolu işçisi greve çıkıyor

İngiltere'de demiryolu işçilerinin sendikası RMT greve çıkma kararı aldı.

RMT'nin açıklamasına göre, demiryolu altyapı şirketi Network Rail şirketi ve 14 demiryolu şirketinden çalışan 40 binden fazla işçi 13, 14, 16 ve 17 Aralık ve 3, 4, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde 48 saatlik greve çıkacak.

RMT, ayrıca demiryolu ağı içerisinde çalışan üyelerinin 18 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar fazla mesaiye kalmayacağını açıkladı. Avanti şirketinde çalışan RMT üyeleri de ayrıca 11 ve 12 Aralık'ta greve çıkacak.

Ülkede demiryolu sektöründe 1900 kişiyi işten çıkarmayı planlayan patronlar, ücretlerin artırılmaması gerekçesi olarak sektörün pandemi dönemindeki kayıpları karşılayamamasını öne sürüyor.

Ülkede binden fazla demiryolu temizlikçisi de 22, 23 ve 31 Aralık'ta ilk defa greve çıkacak.

İngiliz Kraliyet Postası işçileri

İngiliz Kraliyet Postası işçileri de, ücretlerin, istihdamın ve iş koşullarının iyileştirilmesi için bu ay 6 kez greve gitmeyi planlıyor.

İletişim İşçileri Sendikası (CWU), üyelerinin 1,9, 11, 14, 15, 23 ve 24 Aralık'ta greve çıkacağını duyurdu.

Ağustos ayında 10 bin tam zamanlı işçiyi işten çıkarmayı planlayan İngiliz Kraliyet Postası patronları, son olarak ücretlerde yüzde 9 artış teklif etmişti.

Ambulans işçileri

Unison sendikası, 999 hattı çalışanları, ambulans teknisyenleri, yardımcı hekimler ve ambulans hizmetlerinde çalışan binlerce kişinin Noel öncesinde Kuzey Doğu Londra, Kuzey Batı Londra, Yorkshire ve Güney Batı Londra'da greve çıkacağını bildirdi.

Ücretlerin iyileştirilmesini ve kadro sayısının büyük ölçüde artırılmasını talep eden sendika, bunların gerçekleşmemesi durumunda ambulans hizmetinin aksamaya devam edeceğini ifade etti.

Kuzey İrlanda'da çalışan Unison işçileri, halihazırda ücret artışı ve istihdam talebiyle eyleme gitme kararı yönünde oy kullanmıştı.

Öğretmenler

İngiltere'de 77 kolejde görevli olan Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) üyeleri öğretmenler, ücretlerde anlaşma sağlanamaması üzerine 30 Kasım tarihinde greve çıktı.

Sendikanın açıklamasında göre, kolej öğretmenlerinin reel ücreti, 2010 yılından bu yana yüzde 20 oranında kesildi.

Kamu emekçileri

Sürücü denetmenleri ve kırsal ödeme görevlileri, Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) için grev tarihlerini yayınladı.

Sürücü ve Araç Standartları Kurumu (DVSA) çalışanları, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 13-18 Aralık tarihleri arasında greve başlayacak. Bu grevleri 19-24 Aralık'ta Kuzey Batı Londra, Yorkshire ve Humber ve Kuzey Galler; 28, 29, 30, 31 Aralık and 3 Ocak'ta Batı Midlands, Doğu bölgesi ve Doğu Midlands; 4 ve 10 Ocak'ta da Londra, Güney Doğu, Güney Galler ve Güney Batı izleyecek.

Kırsal Ödeme Kurumu (RPA) çalışanları da, 13-16 Aralık'ta greve gidecek. Kurum çalışanlarının eylemleri 9, 20, 21, 22 ve 23 Aralık ve 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde devam edecek.

RPA'nın Workington, Newcastle ve Caernarfon'daki ofisleri greve gidecek.

Asayiş Ofisi, Sınır Güçleri, Ulaşım Departmanı, Çevre Departmanı, Gıda ve Kırsal Bölge İşleri'nde görevli kamu çalışanları da greve gitme kararı aldı.

PCS, ücret, istihdam ve emekli maaşı artışı talebiyle başlayacak grevin Aralık ayı ortasında başlayacağını ve bir ay boyunca süreceğini duyurdu.

Sınır Güçleri görevlilerinin greve çıkmasıyla ordunun bu alan için askerlere eğitim vereceği bildirildi.

Gelecek ay daha fazla grevin açıklanacağı aktarıldı.

Kamu görevlileri, ücretlerinde yüzde 10'luk bir artış talep ederken, iş güvenliği ve işsizlik dönemi garantisi istiyor.

Otobüs çalışanları

Abellio ve Metroline şirketlerinde otobüs çalışanları greve çıkıyor. Grevler, bu ayın ortasına dek sürecek.

GMB Sendikası, seyahat şirketi Stagecoach'ta çalışan üyelerinin üçte ikisinin de, yüzde 10'un altında kalan ücret artışını reddettiğini aktardı.

Petrol ve doğalgaz işçileri

Petrol ve doğalgaz işçileri, ücretlerde anlaşma sağlanamaması üzerine Kasım ortasında iki günlük greve gitmişti.

Unite Scotland sendikası, Repsol şirketinde çalışan üyelerinin 16 Kasım ve 17 Kasım'da fazla mesaiyi reddettiğini ve 48 saat iş durdurma eylemi yaptığını açıklamıştı.

Deniz işçileri, 8 ve 9 Aralık'ta 48 saat iş durdurmayı planlıyor. Grevlere 146'ya yakın işçi dahil olması öngörülüyor

Şu ana kadarki grevlere 200'e yakın işçi katıldı.

İtfaiye işçileri

İtfaiye işçileri, yüzde 5'lik ücret artışını reddetmesinin ardından greve gidilmesi yönünde oy kullandı. Sendika üyeleri, bu teklifin reelde ücret kesintisi olduğunu vurguluyor.

İtfaiye Örgütü Sendikası (FBU) üyeleri, grevin gerçekleşmesi yönünde önümüzdeki haftalarda bir oylamaya gidecek.

Oylamadan evet çıkarsa, bu itfaiye işçilerinin 2003'ten bu yana ücret nedeniyle ilk grevi olacak.

Tabut işçileri

İngiltere'nin tek tabut fabrikasında işçiler Kasım ayı başında greve gitti.

Unite sendikası üyesi 50 tabut işçisi, ücrette anlaşılamaması üzerine Glasgow'daki Bogmoor Place'te bir hafta iş bıraktı.

Sektörde grev oylaması, 5 Aralık'tan 30 Ocak'a kadar açık olacak.