Twitter başvurusunu reddetti, yandaş yazar asabileşti

Akşam Gazetesinde yazarı yandaş Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.

Güler, onaylı hesap başvurusunun reddedilmesine "milli güvenlik sorunu" diyerek tepki gösterdi. Güler, paylaşımında şunları söyledi:

"Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!"

'Sağlanan kanıt saygınlık kriterlerimize uygun değil'

Twitter’ın gönderdiği yanıtta ise şu ifadeler yer alıyor:

Merhaba,

Twitter hesabının onaylanması için gönderdiğin isteği inceledik.

Sağlanan kanıt saygınlık kriterlerimize uymadığı için bu hesap şu anda onaylanmayacak. Sonuç olarak, istekle ilişkili hesabın dikkate değer bir kişi, kuruluş veya marka olduğunu güvenilir bir şekilde onaylayamadık.

Onaylanmakla ilgili yönergelerimizi gözden geçirmek istersen lütfen Yardım Merkezimize uğra. Bu hesabın ileride onay almak için iyi bir aday olduğuna inanıyorsan, 30 gün sonra tekrar göndermeni öneririz.

Teşekkürler,

Twitter