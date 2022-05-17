Twitch operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci adım olduğu öğrenildi. (İHA)