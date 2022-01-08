Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun: İki kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu Twitch üzerinden kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.

İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde yürütülen operasyonlarda 42 şüpheli yakalanmıştı.

COVID-19 temaslısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, evlerinde karantinaya alınırken 6’sı 18 yaşından küçük 39 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkan 31’i Twitch fenomeni 42 şüpheli yakalanmıştı. Dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları tespit edilmişti. (ANKA)