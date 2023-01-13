Tuzla'da doğalgaz borusu patladı: Bir işçi yaralandı

İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin atık su kanalında yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında, AKP Tepeören Mahalle İrtibat Bürosu ve bir kamyonet de hasar gördü. (AA)