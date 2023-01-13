AKP'li eski başkana ayrıcalıklı imar koşulları: AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

2004 yılında AKP'den Sultanbeyli Belediye Başkanı seçilen, 2011 milletvekili seçimleri için AKP'den aday adayı olan Alaattin Ersoy'a ait hastane için yapılan imar planı değişikliği ikinci kez İBB Meclis gündemine geldi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Sultanbeyli'deki Özel Ersoy Hastanesi'nin bulunduğu 2 bin metrekarelik parselin 0.25 emsal ve “özel sağlık tesisi” fonksiyonu, 2021 yılında üst ölçekli planlarda yapılan değişiklik ile 1.50 emsal ve 10 kat yapılaşma koşullarında “ticaret ve konut” alanı ilan edilmişti.

Bu imar artışı için; hastane grubuna ait olan başka bir mahalledeki bin 825 metrekarelik konut alanında kalan parselin kamuya terk edilmesi şartı getirilmişti.

Sultanbeyli Belediyesi'nin bu üst ölçekli plana uygun şekilde hazırladığı alt ölçekli 1/1000'lik plan değişikliği 2023 yılının ocak ayı oturumlarında İBB Meclis gündemine geldi.

Planda, kamuya geçecek parsel, konut fonksiyonundan sosyal tesis alanına alındı. Hastane arazisinin yeni imarı da plana aynen aktarıldı.

Hastaneye özel inşaat artışı

Teklifi değerlendiren İBB Planlama Müdürlüğü önemli tespitler yaptı. Bu değişikliğin bodrum ve çıkmalar hariç 2 bin 540 metrekare inşaat alanı artışına neden olduğu vurgulandı.

Mevzuata göre “ticaret- konut” fonksiyonundaki alanda da özel sağlık tesisi bulunabileceği belirtilerek, parselde yer alan Özel Ersoy Hastanesi'nin inşaat artışı kazanarak faaliyetine devam edeceğine dikkat çekildi.

2020 yılında yürürlüğe giren değer artışı hakkındaki yönetmeliğe de atıf yapılarak uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılması gerektiği de belirtildi. Ayrıca sosyal tesis alanı için yapılaşma koşullarının belirlenmemesi de eleştirildi.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

İSKİ, sosyal tesis alanı ilan edilen parselin Ömerli Barajı uzun mesafeli koruma alanında ve Uzundere Deresi'nin 100 metre koruma bandında kaldığını belirterek taşkın riski uyarısı yaptı.

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, ulaşım ve otopark talepleri ile trafik yükünün artacağını dikkat çekti.

Tüm uyarılara rağmen plan değişikliği AKP ve MHP grubunun oyları ile kabul edildi.