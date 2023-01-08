Onlarca ihale alan AKP'li isme 420 milyon TL’lik yeni ihale

Karayolları’nın 470 milyon TL maliyetli ihalesi, daha önce Elazığ'dan AKP milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat’a verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, 22 Aralık’ta ihale düzenledi. “Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Servis Yolu Heyelan Islahı” başlıklı ihale, rekabete imkân veren ‘açık usul' yerine 21 B yani ‘pazarlık’ usulüyle yapıldı. Oysa istisnai bir yöntem olan pazarlığın ’savaş, salgın hastalık ve özellikli işler’ gibi olağanüstü koşullarda tercih edilmesi gerekiyor. Ancak bu usul uzun süredir kamu ihalelerinde “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılıyor.

6 milyar 16 milyon 58 bin TL tutarında 54 ihale

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre; sadece davet edilen altı firmanın katıldığı ihale, 420 milyon 616 bin TL’lik teklifle Ziver İnşaat’a gitti. Şirket ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü arasında 2 Ocak’ta sözleşme imzalandı. Ancak bu ihale, AKP’li Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat’ın kamudan aldığı ilk iş değil. Şirket, son 11 yılda kamudan 6 milyar 16 milyon 58 bin TL tutarında 54 ihale aldı.

Ziver İnşaat’ın en çok ihale aldığı kurumların başında Karayolları gelirken bunu Devlet Su İşleri (DSİ), TOKİ, İller Bankası ve AKP’li Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi gibi kurumlar takip etti. Ziver İnşaat, 2016 yılında inşaatın yanı sıra; havacılık, petrol, gıda ve sigorta sektörlerine de el attı ve holdingleşti. Holding, Ziver İnşaat, Ziver Havacılık, Ziver Petrol, Ziver Sigorta, Ziver Gıda ve Ziver Medya şirketleriyle faaliyet yürütüyor. Şirketin internet sitesinde gösterdiği referansları arasında Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eti Maden yer alıyor. Elazığ’daki Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatı ihalesini, 49 milyon 494 bin TL’ye alan Ziver Petrol, sahadaki 185 ağacı kesmişti. Bunun üzerine Elazığ Valiliği, müteahhit firmaya, söz konusu alana 5 bin ağaç fidanı dikme cezası vermişti.

AKP ile yakın ilişki

Holdingin sahibi Demirci, 2015 seçimlerinde Elazığ milletvekilli olamasa da işleri epey açılmış durumda. Demirci, iktidarın ileri gelenleriyle yakın ilişkisi içerisinde. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirci’nin; Binali Yıldırım, Nureddin Nebati, Adil Karaismailoğlu gibi isimlerle de beraber çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, geçen günlerde Elazığ’daki bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerinde ‘görev verilmesi’ halinde milletvekilliğine aday olacağını duyurdu. “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız” diyen Demirci, şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçim ülkemizin geleceğini belirleyecek. Mevcut hükümet devam ederse ülkemizin yaşadığı gelişmeler, yatırımlar, dünya ile entegrasyon devam edecek. Allah nasip ederse bir seçmen olarak rengimiz belli. Bize bu konuda bir görev verilirse biz de bunu yerine getiririz. Verilmezse de biz buradayız. Sonuna kadar destekçisiyiz. Nasipse aday olacağım.”