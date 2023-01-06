AKP'li belediyeden devasa araç kiralama ihalesi

Ümraniye Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün açtığı, “Araç ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım İşi” ihalesinin sonucu belli oldu. İhaleyi, 3 yıl önceki ihaleyi de üstlenen Sarılar İnşaat ve Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketi 651 milyon 872 bin 130 TL’ye aldı.

Sarılar İnşaat firması 3 yıl önceki 394 araç kiralama ihalesini 246 milyon 551 bin 753 TL’ye almıştı. Bir başka ifade ile Belediye önceki ihaleye göre araç başı aylık ortalama 17 bin 382 TL kiralama bedeli öderken, yeni ihaleye göre araç başı aylık ortalama 68 bin 524 TL kira bedeli ödeyecek.

Binek otomobillerin hepsi otomatik oldu

Ümraniye Belediyesi 3 yıl önce yaptığı ihalenin teknik şartnamesine, 133 binek araçtan sadece 41 tanesinin otomatik olması şartını koymuştu. Yeni ihalede ise, binek otomobil sayısı 119’a düşürülmesine karşın hepsinin otomatik olması istendi.

Odatv'nin haberine göre her iki ihalede de, Başkan İsmet Yıldırım’ın makam aracı olduğu düşünülen bir tane “Üst sınıf sedan otomatik” otomobil yer alıyor. Ancak yeni ihale şartnamesine bu otomobil için ayrıca, “Isıtmalı koltuklar olacak” maddesi konuldu.

Göksu plaket vermişti

İhaleyi alan Sarılar İnşaat firması Ahmet Sarı ve Osman Sarı ortaklığına ait. Ahmet Sarı şirkette büyük hissedar olarak bulunuyor.

Yeni Dünya Vakfı Başkanlığını yapan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu 2018’de, Vakıflarına verdiği destek nedeniyle Ahmet Sarı’ya plaket vermişti. 2020 yılına kadar Ensar Vakfı Başkanlığını yürüten AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Ahmet Sarı ile bir dönem Miaform Bilişim şirketinde ortak olarak bulunmuştu.