Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Tuzla'da 29 Nisan'da bir boya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin savunmalarına yer verildi.

İddianamede, bilirkişi raporuna göre, patlamanın meydana gelmesinde Mustafa Ufuk Bıçak'ın "asli", şüpheliler Onur Dağdelen ve İlkin Günçavdı'nın "tali" derecede kusurlu oldukları, şüpheli Songül Öztürk'ün herhangi bir ihmalinin olmadığı kaydedildi.

Ancak Öztürk'ün sahibi olduğu firmanın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi, şüpheli Günçavdı'nın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak patlama yaşanan firmada görevlendirilmesi nedeniyle olayda sorumluluğu ve ihmalinin bulunduğu vurgulanan iddianamede, patlamada iki müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde, bir müştekinin ise ağır şekilde yaralandığı, otopsi tutanaklarına göre de maktullerin patlama sonucu öldükleri bildirildi.

İddianamede, 4 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, "mala zarar vermek" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.