Tekirdağ'da fabrika patlamasında üç kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kimyasal patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananların, fabrika patronu Ömer Asım, üretim sorumlusu Mustafa Emanet ve üretim işçisi Veli Gümüş olduğu öğrenildi.

Olayın yeni bir boyanın üretiminin test edilmesi sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasındaki patlamanın sebebi henüz belirlenemezken patlama sonrası oluşan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.