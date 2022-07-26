Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar tehlike altında: '10-15 gün sonra neredeyse tamamı ölecek'

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alan Tuz Gölü'nde geçen yıl yaşanan yavru flamingo ölümleri bu yıl da tekrarlamaya başladı.
Yalnızca Gediz Deltası ve Tuz Gölü'nde üreyebilen flamingo yavruları susuz kaldıkları için beslenemeyip ölmeye başlıyor. Yavru flamingoların yanından ayrılamayan bazı yetişkinler de aç ve susuz kalıp ölüyor.
'Kanaldan su gelmediği için aç kalıyorlar'
Flamingo ölümleriyle ilgili bilgi aldığımız Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, zamanın kısıtlı olduğuna işaret ederek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bir an önce kanalı açması gerektiğini söyledi. Flamingoların neslinin uluslararası ölçekte tehlike altında olan bir kuş türü olarak belirlendiğini ifade eden Kılıç şöyle konuştu:
"Alan özel çevre koruma alanı. Yani Türkiye'nin yaşamayı vadettiği bir göl Tuz Gölü. Flamingolar nesli uluslararası ölçekte tehlike altında olan bir kuş türü. Yine aynı şekilde Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bir tür. Tuz Gölü zaten İç Anadolu'da flamingoların üreyebildiği son kalan koloni. Türkiye'de sadece 2 yerde kaldı, biri Tuz Gölü diğeri Gediz Deltası. En büyük koloni de Tuz Gölü'nde. Dolayısıyla bu artık bizim kırmızı alarmımız. Yani hem korunan bir tür, hem korunan bir alan. Bu bölgedeki son popülasyonunun ne yapılıp edilip korunması gerekir. Geçen yıl tüm yavrular uçamadan göl susuz bırakıldığı için katledildi. Şimdi de aynı durumla karşı karşıyayız ve kısıtlı bir zamanımız var. 10 gün içerisinde göl tüm nemini kaybettiğinde bütün yavrular ölecek. Ana problem güneyden giren su kanalını, suyunu tarımda çiftçiler kullanabilsin diye DSİ önüne topraktan bentlerle kapatmaya başlamış durumda. Yavru flamingolar su kanalının göle birleştiği bölgeye yürüyerek ulaşıyorlar. Ulaştıklarında da kanaldan su gelmediği için aç kalıyorlar. Başka bir yere uçamayacakları için de ölüyorlar. Hatta onları yalnız bırakmayan ebeveynler de ölüyor. Dün ilk ölümler tespit edildi. Henüz birkaç birey ölmüş durumda. Yürümekten bitmiş durumda kalıyorlar. Çok kısa sürede bu ölümle hızla artabilir, hemen kanalın açılması ve Tuz Gölü'ne o suyun akmaya başlaması lazım. DSİ bunu kısa sürede çözebilir. Özel Çevre Koruma Kurumu'nu aradığımızda yetkililer telefonda bize 'Elimizden birşey gelmiyor, DSİ'ye kanalı açtıramıyoruz' dediler."
'10-15 gün sonra oradaki flamingoların neredeyse tamamı ölecek'
Bölgedeki kuş ölümlerini fotoğraflayan kuş fotoğrafçısı Fahri Tunç da hayvanların beslenecekleri alanla geceyi geçirecekleri alan arasındaki mesafenin açıldığını söyledi.
"10-15 gün sonra oradaki flamingoların neredeyse tamamı ölecek" diyen Tunç şunları söyledi: