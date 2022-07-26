Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar tehlike altında: '10-15 gün sonra neredeyse tamamı ölecek'

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alan Tuz Gölü'nde geçen yıl yaşanan yavru flamingo ölümleri bu yıl da tekrarlamaya başladı.

Yalnızca Gediz Deltası ve Tuz Gölü'nde üreyebilen flamingo yavruları susuz kaldıkları için beslenemeyip ölmeye başlıyor. Yavru flamingoların yanından ayrılamayan bazı yetişkinler de aç ve susuz kalıp ölüyor.

'Kanaldan su gelmediği için aç kalıyorlar'

Flamingo ölümleriyle ilgili bilgi aldığımız Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, zamanın kısıtlı olduğuna işaret ederek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bir an önce kanalı açması gerektiğini söyledi. Flamingoların neslinin uluslararası ölçekte tehlike altında olan bir kuş türü olarak belirlendiğini ifade eden Kılıç şöyle konuştu:

"Alan özel çevre koruma alanı. Yani Türkiye'nin yaşamayı vadettiği bir göl Tuz Gölü. Flamingolar nesli uluslararası ölçekte tehlike altında olan bir kuş türü. Yine aynı şekilde Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bir tür. Tuz Gölü zaten İç Anadolu'da flamingoların üreyebildiği son kalan koloni. Türkiye'de sadece 2 yerde kaldı, biri Tuz Gölü diğeri Gediz Deltası. En büyük koloni de Tuz Gölü'nde. Dolayısıyla bu artık bizim kırmızı alarmımız. Yani hem korunan bir tür, hem korunan bir alan. Bu bölgedeki son popülasyonunun ne yapılıp edilip korunması gerekir. Geçen yıl tüm yavrular uçamadan göl susuz bırakıldığı için katledildi. Şimdi de aynı durumla karşı karşıyayız ve kısıtlı bir zamanımız var. 10 gün içerisinde göl tüm nemini kaybettiğinde bütün yavrular ölecek. Ana problem güneyden giren su kanalını, suyunu tarımda çiftçiler kullanabilsin diye DSİ önüne topraktan bentlerle kapatmaya başlamış durumda. Yavru flamingolar su kanalının göle birleştiği bölgeye yürüyerek ulaşıyorlar. Ulaştıklarında da kanaldan su gelmediği için aç kalıyorlar. Başka bir yere uçamayacakları için de ölüyorlar. Hatta onları yalnız bırakmayan ebeveynler de ölüyor. Dün ilk ölümler tespit edildi. Henüz birkaç birey ölmüş durumda. Yürümekten bitmiş durumda kalıyorlar. Çok kısa sürede bu ölümle hızla artabilir, hemen kanalın açılması ve Tuz Gölü'ne o suyun akmaya başlaması lazım. DSİ bunu kısa sürede çözebilir. Özel Çevre Koruma Kurumu'nu aradığımızda yetkililer telefonda bize 'Elimizden birşey gelmiyor, DSİ'ye kanalı açtıramıyoruz' dediler."

'10-15 gün sonra oradaki flamingoların neredeyse tamamı ölecek'

Bölgedeki kuş ölümlerini fotoğraflayan kuş fotoğrafçısı Fahri Tunç da hayvanların beslenecekleri alanla geceyi geçirecekleri alan arasındaki mesafenin açıldığını söyledi.

"10-15 gün sonra oradaki flamingoların neredeyse tamamı ölecek" diyen Tunç şunları söyledi:

"Henüz yaşanan ölümler normal. Biz yavrularda 300-500 arası ölümü normal kabul ediyoruz zaten. Ancak alarm çalıyor. Problem şu ki, buradaki kanallar kesilmiş durumda ve su hızla geriye doğru çekiliyor. Hayvanların beslenecekleri alanla geceyi geçirecekleri alan arasındaki mesafe açılıyor. Dolayısıyla bu mesafe açıldıkça bu hayvanlar aradaki mesafeyi yürüyemiyor. Beslenecekleri alana ulaşamayınca ölümler başlıyor. Su sürekli çekilip aradaki mesafe 4-5 km'yi geçtiği anda artık yavruların hiçbiri beslenecekleri alana geri dönemiyorlar. Bizim derdimiz bu kanalların acilen açılması, açılmazsa 10-15 gün sonra oradaki flamingoların neredeyse tamamı ölecek. Yekililerin bir an önce adım atması, DSİ'nin kanalları açması gerekiyor. Denetime tabi tutulup bir şekilde çevredeki kuyuların da asla ve asla çalışmaması gerekiyor bu dönemde. Tam hayvanların suya ihtiyaçları olduğu zaman kanalları kapatıyorlar. Flamingoların üreme dönemi Nisan'da başlar, Mayıs'ta kuluçkaya yatar, Haziran'ın ilk haftası itibariyle yavrular yumurtadan çıkar. Dolayısıyla Ağustos'un sonuna kadar bölge su olsa, daha sonra yavrular uçup yakın bir bölgedeki su kanallarına ulaşabiliyorlar. Hayvanlar besin bulamazsa arada gidip geldikçe mesafe uzuyor ve ölümler artıyor. Geçen yıl yavruların tamamı ölmüştü. Burada ayçiçeği, mısır, yonca, pancar ekilmez. Burası Konya kapalı havzası. Buraya her yıl 3 birim yağmur yağar, 5 birim su çekeriz. Yani önceden 2-3 metrede su varken şu anda suyun yüksekliği 200 metrede. Durmadan obruk oluşuyor. Jeologlarla konuşmuştuk, burası fay hattı olmamasına rağmen Niğde ve Konya'da deprem oldu. Çünkü yerin altını boşaltıyorsunuz."