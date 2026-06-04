Tütün tekelleri de bayram ediyor: Ödeyecekleri kurumlar vergisi yarıya indirildi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.06.2026 , 12:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 , 12:51
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Uluslararası tütün tekelleri için Türkiye halen tüketimin hızla arttığı önemli bir pazar.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemeleri sermayeye yeni vergi istisnaları, indirimler ve teşvikler getirirken tütün tekelleri de bu kıyaktan payını alıyor.
Kanun kapsamında sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim kazançları için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5 seviyesine düşürüldü.
Türkiye’de tütün, nikotin bağımlılığı ve yeni nesil tütün ürünleriyle mücadeleye odaklanan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Elif Dağlı hükümetin yeni düzenlemeyle tütün tekellerinin hasılatının daha da büyümesine nasıl katkı sağladığına dikkat çekti.
Dağlı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Yeni vergi düzenlemeleriyle Türkiye’yi vergi cennetine çeviren hükümet, ulusötesi tütün şirketleri için Kurumlar Vergisi’ni % 25’ten % 12,5’e düşürerek bu şirketlerin Türkiye’den kaldırdıkları hasılatın daha da büyümesine ve yurtdışına daha fazla gelir transferi yapılmasına katkıda bulundu.”
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