Tütün tekeli BAT, Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını sattı

Uluslararası tütün tekeli British American Tobacco (BAT), Rusya ve Belarus'taki operasyonlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, BAT'ın Rusya ve Belarus’taki operasyonlarının satış anlaşmasının tamamlandığı, anlaşmanın onaylanmasının ardından bu operasyonların "ITMS Grubu" olarak adlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “(Operasyonları) Satın alan, BAT Rusya'nın yönetim ekibinin üyeleri tarafından yönetilen ve tamamlandığında her iki işletmeye de tamamen sahip olacak bir konsorsiyumdur" denildi.

Haziran ayı sonu itibarıyla BAT’ın Rusya ve Belarus’taki operasyonları, şirketin toplam gelirleri içerisinde yüzde 2,7, toplam kâr içerisinde ise yüzde 2,5’lik bir oranı oluşturuyor.