Tutuklu komedyen Deniz Göktaş: Son tweetten sonra iki kez daha tutuklandım

"Ölü Deniz" adlı gösterisinin YouTube’da yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın sosyal medya hesabından cezaevinde kaleme aldığı yeni mesaj paylaşıldı.

Art arda verilen tahliye ve yeniden tutuklama kararlarına göndermede bulunan Göktaş, mesajında şunları kaydetti:

“Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra ‘Napacaklar bir daha hapse atamazlar ya’ diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış. Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır. Duruşma tarihi 28 Eylül. Görüşmek üzere.”

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Göktaş’ın gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından cezalandırılması istenmişti. Savcılık, Göktaş hakkında 2 yıl 8 aydan, 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

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