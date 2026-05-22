Tutuklu CHP yöneticisinden mutlak butlan çıkışı: 'Mahkeme kararlarına fiziki şiddetle tepki vermek anlayışımıza ters'

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında Haziran 2025'ten bu yana Marmara (Silivri) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner, kamuoyuna bir mektup açıklayarak “mutlak butlan” kararını değerlendirdi.

Aydöner mektubunda, yargı kararlarına karşı parti genel merkezinde yaşanan gerilimi ve protestoları eleştirdi. Özellikle, "Mahkeme kararlarına fiziki şiddetle tepki vermek milli birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışımıza ters düşmektedir" ifadeleri dikkat çekti.

Aydöner, krizin "siyasi kültür gereği sükunetle" yönetilmesi gerektiğini belirtti. Aydöner, parti genel merkezinde basın emekçilerine yönelik şiddeti ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının indirilmesini sert bir dille kınadı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi’nin aldığı karara karşı temyiz yolunun açık olmasını "sürecin hukuk düzeni içerisinde ilerlediğinin göstergesi" olarak tanımladı. Açıklamasında fiziki reaksiyonlara eleştiri getiren PM üyesi, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerle, müzakerelerle ve alınan ortak kararlarla kurulmuştur. Süreç, almış olduğumuz siyasi kültür gereği sükunetle ve samimiyetle mutlaka bir araya gelinip yönetilmelidir. Mahkeme kararlarına fiziki şiddetle tepki vermek milli birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışımıza ters düşmektedir.”

2007 yılından bu yana Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerinde aldığı koordinatörlük ve yöneticilik görevlerini listeleyerek, esas olanın şahıslar değil CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu söyledi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Dünyanın en köklü üç partisinden biri olan ülkemizin siyasi çınarı Cumhuriyet Halk Partili Kardeşlerime;

31 Mayıs 2025 günü sabahında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda alınan gözaltı kararını öğrenince Ankara’dan yola çıkıp İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğüne kendim teslim oldum. Mahkemenin almış olduğu tevkif kararının ardından Marmara Kapalı C.İ.K.’e getirildim. 20 Mayıs 2026’da İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen tensip zaptında 13 Temmuz 2026’da davanın ilk duruşmasının görüleceğini öğrendim ve günümüze kadar tek bir açıklama, paylaşım yapmadım. Çünkü soruşturma ve kovuşturma evresini yürüten T.C. Devletimizin yüce yargı organlarının bağımsızlığına gölge düşsün istemedim. Mahkeme huzurunda savunmamı yapacağım günü beklemeye devam edeceğim.

21 Mayıs 2026’da Partimiz için yine yargı organları tarafından 37. Dönem’de seçilen Parti yöneticilerimizin tedbiren görevi üstlenmelerine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Bilindiği üzere T.C. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesinin aldığı bir yargı kararı vardır. Nitekim temyiz yoluna başvurulması da sürecin hukuk düzeni içerisinde ilerlediğini göstermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerle, müzakerelerle ve alınan ortak kararlarla kurulmuştur. Süreç, almış olduğumuz siyasi kültür gereği sükunetle ve samimiyetle mutlaka bir araya gelinip yönetilmelidir.

Mahkeme kararlarına fiziki şiddetle tepki vermek milli birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışımıza ters düşmektedir.

Genel Başkanlarımızın portrelerinin bulunduğu duvardaki Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına tahammülsüzlük içeren provokatif davranışları,

Atatürk’ün iki büyük eserimden birisi diyerek emanet ettiği Partimizin bahçesinden halkı bilgilendirmek üzere yayın yapan basın emekçilerine şiddet ve sansür uygulayanların hareketlerini esefle kınıyorum.

Şahsımı tanımadan “onun adamı”, “bunun yakını” diyerek Parti içindeki emeklerini gölgelemek isteyenlere ithafen;

2007 yılında Sn. Deniz Baykal Dönemi Gençlik Meclisleri Üyeliği, 2009 yılında Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı sürecinde Anadolu Yakası seçim ofisi çalışmaları koordinatörlüğü, 2011 yılında Milletvekili Genel Seçimleri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlık aday ofisi koordinatörlüğü, 2012 – 2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe ana kademe yöneticiliği, 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ve Milletvekili Genel Seçimleri Anadolu Yakası Maltepe seçim koordinasyon merkezi sorumlusu, 2018 – 2020 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı adaylığı genel seçiminde Sn. Muharrem İnce’nin İstanbul Miting Programlama sorumlusu, 2019 yılında Mahalli İdareler seçimlerinde Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul geneli programlarını oluşturma ve eşlik etme, 2020 Nisan – 2023 Ekim yılları arasında İstanbul’dan CHP Kurultay Delegeliği, 2023 Cumhurbaşkanı adaylığı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu genel seçiminde; İstanbul ve Anadolu illeri programlarında genel merkez miting ve organizasyon sorumlusu, 2024 yılı Sn. Özgür Özel Dönemi Mahalli İdareler Seçimleri Genel Merkez Yöneticiliği ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeliği, 21-22 Olağanüstü, 38-39 Olağan Kurultayları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundum.

Siyasete başladığım ilk günden beri ideolojik ve toplumsal düşüncelerim daima önde olmuştur. Gün, birlik olma günüdür. Esas olan bizlere emanet edilen CUMHURİYET HALK PARTİMİZDİR.

Saygılarımla.”