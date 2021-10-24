Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine tecrit: Ziyaretçiler alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li kayyum rektör Naci İnci’ye karşı eylemler sürerken 6 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Ersin Berke Gök ve Tarih Bölümü öğrencisi Caner Perit Özen, Naci İnci’nin şikayeti üzerine tutuklanmıştı.

22 Ekim'de Berke ve Perit’i ziyaret etmek isteyen arkadaşları gerekli dilekçeleri yaklaşık 7 gün önceden cezaevine iletilmesine rağmen görüşe alınmadı. Dilekçelerinin işleme konmadığını belirten Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri duruma tepki gösterdi.

Aynı saatlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne Naci İnci’nin talimatıyla yüzlerce polis girerken Boğaziçi Nöbeti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste abluka, cezaevinde tecrit var! Berke ve Perit'i görmeye cezaevine giden arkadaşlarımızı görüşe almadılar. 10 gün önceden isimlerin bildirilmesine rağmen Berke ve Perit'e ziyaretçi kabul edilmemesi tecrittir. Arkadaşlarımızı görmek istiyoruz!" paylaşımını yaptı.

Arkadaşları cezaevindeki öğrencilere ilaçlarının verilmesini, koşullarının iyileştirilmesini istedi.