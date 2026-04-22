Tutuklu avukat Pehlivan: Sanık sıfatını kabul etmiyorum, İmamoğlu'nun avukatıyım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu İBB Davası'nın duruşması 26. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

ANKA'dan Zuhal Çiloğlan'ın haberine göre, duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", “Ekrem başkan onurumuzdur” diye seslendi.

Duruşma, saat 10.45’te başladı. Bugün ilk olarak İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun avukatı savunmasını tamamladı. İmamoğlu, duruşmaya verilen arada, tutuklu koruması Çağlar Türkmen’in oğlu Ediz üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

'Buradayım çünkü İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim'

Ardından İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildi. Pehlivan salona geldiği sırada meslektaşları "Savunma susmadı, susmayacak" şeklinde slogan attı. Duruşma, aranın ardından Mehmet Pehlivan’ın savunmasıyla başladı. Pehlivan, "Dik durmaktan vazgeçmeye niyetimiz yok. Tarihin doğru tarafında durduğu için, hukukta ısrar ettiği için başına iş getirilen ilk avukat olmadığımın bilincindeyim" dedi.

"Neden buradayım? Buradayım, çünkü İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim" diye konuşan Pehlivan, İmamoğlu’nun vekaletini üstlendiğinde "kendisine yönelen yargı kuşatmasının zaten başlamış" olduğunu belirtti. Şöyle devam etti: