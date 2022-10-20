Tutuklanan Zafer Biryol cemaatçi futbolcuların listesini açıklamıştı: İşte unutulan o isimler

Gazeteci Toygun Atilla, kitabı “İfşa”da Cemaat’in futbol yapılanmasına ilişkin ayrıntıları yazmıştı.

Buna göre yeniden tutuklanan eski futbolcu Zafer Biryol, önceki tutukluluğunda Cemaat bağı olan futbolcular listesi veren isimlerden biriydi.

Biryol’un Cemaat bağı olduğunu söylediği isimleri şöyle sıralamıştı: Emre Belözoğlu, Ümit Bozkurt, Cihat Arslan, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır ve Ertuğrul Sağlam.

Cemaat’le bağı olan isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem yurtdışına kaçarken, ilk Cemaatçi futbolcu olarak bilinen İsmail Demiriz, iki kez tutuklanıp serbest bırakıldı, tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa süre tutuklu kalan bir diğer isim Uğur Tütüneker olurken, diğer isimlerin neredeyse hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, bazıları hakkındaki dosyalarda ise takipsizlik kararı verildi.