Cemaatin futbol yapılanmasına operasyon: Zafer Biryol tutuklandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

'FETÖ' üyesi futbolcu Büyükçekmece'de gözaltına alındı

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, 'FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol’a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol’un Cemaat toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da 'FETÖ' adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

Zafer Biryol, sevk edildiği adliyede tutuklandı.