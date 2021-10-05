Tutuklanan orkestra üyesinden Bülent Ersoy'a : Utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor

Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmış ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'Herkesi işinden gücünden etti'

Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere yansıdı. Yaşananlardan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.

'21 kişinin hayatıyla oynadınız'

Orkestranın diğer bir üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Bülent Ersoy ne demişti?

Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, "Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadesini kullanmıştı.