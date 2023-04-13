Tutuklanan Galeria Sitesi'nin müteahhidi: 'Zemin etüdü raporu zorunlu değildi'

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Maraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkılan sitede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eser, çıkarıldığı mahkemece ‘olası kastla öldürmek’ suçundan tutuklandı.

'Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı'

DHA'nın aktardığı habere göre, Eser’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Müteahhit Sedat Eser, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını ifade ederek, “Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi. Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi” dedi.

Hatırlamıyormuş

Eser, inşaatı devraldığında arsanın tamamında temel atıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu. Dış cephe kısmını beğenmediğim için değişiklik yaptım. Değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum.”

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.