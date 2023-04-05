Tutuklanan eski belediye başkanı Handan Toprak Benli cezaevinde zehirlendi

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, geçen yıl nisan ayından beri tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı önceki gün zehirlendi.

Konuya ilişkin avukat Celal Ülgen, “Benli’nin 24 saat kusma nöbetlerinden sonra cezaevi yetkilileri hastaneye gönderilmesine karar vermiş. Serum takılmasının ardından kusma şikayetinde azalma olmuştur” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Handan Toprak Benli'nin tıp doktoru olduğunu hatırlatan Ülgen şunları söyledi: "Asıl tedaviyi kendi kendine yapmış. Benli, rahatsızlığının mikrobik olmadığını, bir kimyasalın kana karışmasından dolayı olduğunu söyledi. Buna karşın tedavinin mikrobikmiş gibi sürdürüldüğü için Handan Hanım artık ilaçlarını almayı reddetmiş. Zehirlenme üzerine bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Şu anda zehirlenmeden kaynaklanan vücut kasılmaları sürmektedir."

Handan Toprak Benli avukatları aracılığıyla bir mesaj iletti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Hak ihlalleri yaşıyorum. Yargılanmadan infaz edildim. Bir yıldır tutukluyum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında hücrede tutuluyorum. Hâlâ iddianamem bile yok. Şimdi de zehirlendim. Can güvenliğim yok."

CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 7 yıl önce gündeme getirilen iddialar nedeniyle 4 Nisan 2022'de tutuklandı. Hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Benli'ye kamu "kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltilmişti.