Tutuklanan ByLock'un sahibi David Keynes kimdir?

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve 9 Haziran'da tutuklandığı öğrenildi.

David Keynes kimdir?

ByLock’un patentinin sahibi olan David Keynes bir dönem Cemaat evlerinde kalmış Türk asıllı bir isim. Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. Verdiği bilgilere göre 1973’te Türkiye’de dünyaya gelmiş. Babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara’da, lise yıllarında Gülen cemaatine bağlı FEM Dershanesi’ne gitmiş. Bu sırada Işık Evi’nde kalmış. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiş.

Aynı okulda üniversite öğrencisi olan (gerçek adını gizlediği) ‘Tilki’ lakaplı Türk arkadaşıyla tanışmış. ‘Tilki’ ile 2003-2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kalmış.

İkilinin üst katındaki ev, cemaat evi olarak kullanılıyormuş. ABD vatandaşlığına geçerken ismini İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’ten esinlenerek ‘David Keynes’ olarak değiştirmiş. Keynes, Türk kimliğindeki ismini açıklamayı reddediyor. (Eski adının Alpaslan Demir olduğu öne sürülüyor. Anne isminin Hatice, baba isminin Selahattin olduğu, Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümüne gittiği iddialar arasındaydı.) Keynes 2016'da İsmail Saymaz'a verdiği röportajda Connecticut eyaletinde yeminli mali müşavir olarak çalıştığını anlatıyor. ABD pasaportunda taşıdığı isim, aynı zamanda Apple Store’da ByLock uygulamasının sahibi olarak geçiyor. Artık indirilemeyen uygulamanın Apple’daki kayıtları halen Keynes’in elinde.

Yüzde 90'nı 'FETÖ'cü

David Keynes, röportajda ByLock’u tasarlayan ‘Tilki’ lakaplı eski ev arkadaşının, 3 Aralık 2013’te programı App Store’a koyabilmek için kendisinden kredi kartını istediğini, o zamandan beri de patentin üzerinde olduğunu anlatmıştı. Keynes, Türk kullanıcıların yüzde 90’ının FETÖ’cü olduğunu söylemişti.

15 Temmuz'da Türkiye'de

Keynes, 15 Temmuz’da Türkiye’de olduğu halde hakkında işlem yapılmadığını kaydetmişti.

Keynes, “MİT’in bilmemesi imkansız. Pasaportumla senede iki kere girip çıktım. Ben darbede de darbe sonrasında da Türkiye’de bulunuyordum" demişti. Keynes, Apple Store’da ByLock’un sahibi olarak gözükmesine karşın MİT veya devlet tarafından kimsenin kendisine başvurmadığını ifade etmişti.

'O bir şizofren'

Verdiği röportajda “Ben Fetullah Gülen’in şizofren olduğunu ve rol yaptığını düşünüyorum. Çevresindeki insanların da para kaynaklarını kontrol ederek, garibanları ve alttakileri sömürdüğünü düşünüyorum. Tabanın masum ama üst tabakanın bir darbe örgütü olduğuna inanıyorum” demişti.

CHP'yle temas girişimi

2018'de CHP Genel Başkan Yardımclığı görevini yapan Erdal Aksünger ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söylemişti. Keynes'le telefonda görüşmeyen Aksünger, Keynes'in kendisine attığı mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıklamıştı.

