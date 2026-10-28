Tutuklanan arkadaşları Nehir Dizdar ve Nevin Tekin için eylem yapan 4 öğrenci gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde astıkları pankart gerekçe gösterilerek tutuklanan Nehir Dizdar ve Nevin Tekin için dün akşam Beşiktaş Meydanı’nda eylem düzenlenmişti.

Eylemin ardından gece saatlerinde yapılan ev baskınlarında, 3'ü Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 4 öğrenci gözaltına alındı.

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