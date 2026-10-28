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Tutuklanan arkadaşları Nehir Dizdar ve Nevin Tekin için eylem yapan 4 öğrenci gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto ettikleri için tutuklanan TİP'li öğrenciler Nehir Dizdar ve Nevin Tekin'e destek veren dört öğrenci gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 28.10.2026 , 14:22

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde astıkları pankart gerekçe gösterilerek tutuklanan Nehir Dizdar ve Nevin Tekin için dün akşam Beşiktaş Meydanı’nda eylem düzenlenmişti.

Eylemin ardından gece saatlerinde yapılan ev baskınlarında, 3'ü Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 4 öğrenci gözaltına alındı.

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