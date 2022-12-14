TÜSİAD'ın davetine düzen partilerinin yoğun ilgisi... Neler konuşuldu?

Gazeteci Murat Yetkin TÜSİAD’ın bugünkü Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde dün akşam Ankara Marriott Otel’de verdiği davete "son yıllarda görülmeyen yoğunlukta siyasetçi ilgisi" çektiğini yazdı.

Yetkin'e göre bunda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın bütün siyasi partileri yakın markaja almasının da payı vardı ama asıl "değişen siyasi iklimi" gösteriyordu.

Covid-19 salgını öncesinde yine aynı otelin salonunda, yine bir YİK öncesinde verilen davete fazla siyasetçi ilgisi olmadığını hatırlatan Yetkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca atılan iki siyasi parti lideri vardı: BBP lideri Mustafa Destici ve DP lideri Gültekin Uysal. Dün akşam her ikisiyle de ayrı ayrı bu değişimi konuştuk.

Dün akşam Altılı Masa’nın dört lideri de oradaydı. Uysal’ın yanı sıra İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sabah uçağıyla İstanbul’dan Almanya’ya gideceği, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu’nun da rahatsızlığı nedeniyle gelemediği söylendi. HDP’yi de Garo Paylan temsil etti.

Cumhur İttifakından Destici dışında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek vardı."

Davette ne konuşulduğuna ilişkin ise Yetkin şunları kaydetti:

"Siyasetçi ve yatırımcılar ne konuştu?

Bu kadar siyasetçi ilgisi olunca doğal olarak çokça iç ve dış siyaset konuşuldu; zaten kimse ekonomiyi siyasetten ayrı düşünemiyor artık. Dolayısıyla En çok konuşulan konuları -herkesin acıyla andığı tarikat bağlantılı sistematik tecavüz davası ve duruşmanın öne alınmasını ayrı tutarsak- şöyle sıralamak mümkün:

1- Altılı Masanın adayı kim olacak?

2- Seçimi kim alacak?

3- Ekonomik sıkıntıdan nasıl çıkılacak?

4- İmamoğlu davası nasıl sonuçlanacak?"

TKP Genel Sekreteri: TÜSİAD’a ihtiyaç kalmayacağını anlatırdık

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından Murat Yetkin'in yazısını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TKP’yi neden çağırmadılar acaba? 😊Temel sektörlerde büyük işletmelerin derhal devletleştirileceğini, şimdiye kadar el koydukları zenginliklerin tüm halka ait olacağını ve haliyle TÜSİAD’a ihtiyaç kalmayacağını anlatırdık. Bütün nezaketimizle…"