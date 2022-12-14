TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Böyle giderse ihracat yapılamayacak

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Ankara'da düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu.

Enflasyonun tek haneye indirilmesi gerektiğini söyleyen Özilhan "Krediye ulaşma konusundaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor. Böyle giderse ihracat yapılamayacak" dedi. Özilhan "Yabancı sermaye yatırımları gelmiyor, gelen de gayrimenkule yöneliyor" ifadelerini kullandı.

BloombergHT'nin aktardığına göre Tuncay Özilhan, konuşmasında şu mesajları verdi:

"Cari açık finansmanı ekonomimizin yumuşak karnı olmayı sürdürüyor.

TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz.

Yabancı sermaye yatırımları gelmiyor, gelen de gayrimenkule yöneliyor.

Enflasyon-faiz makasının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor.

Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilmiyoruz. Cari açık finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız.

Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz. Enflasyonu tek haneye indiremezsek büyümeyi kalıcı olarak hızlandıramayız. Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği kalıcı, tek haneli enflasyon olmalı.

Krediye ulaşma konusundaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor. Böyle giderse ihracat yapılamayacak.

Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım. Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler. Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yaratır.

Ekonomide yaşanan sıkıntıları çözmenin yolu bünyeyi güçlendirmek, esas sorunları ortadan kaldırmaktır. İstikrar ve güven sağlandıktan sonra ekonomik performansı güçlendirmek çok da zor olmaz."