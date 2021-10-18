TÜSİAD'dan İYİP'e ziyaret

TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi ve Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan’dan oluşan heyet İYİP Genel Merkezi’ndeki heyetle bir araya geldi.

Ziyarette TÜSİAD heyetini İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile Samsun Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak ve Ekonomi ve Finans Politikalarından sorumlu Genel Başkan Danışman Bilge Yılmaz karşıladı.

Buluşma TÜSİAD'ın 19 Ekim Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleştirildi.