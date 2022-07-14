TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı

Patronlar kulübü Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. TÜSİAD'ın açıklamasında, "Demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

TÜSİAD'ın 15 Temmuz açıklaması şu şekilde:

"Altı yıl önce yaşanan hain darbe girişimini demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyarak engelleyen güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

Laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı ile demokratik kurumlarımızın, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, yaşamlarını ortaya koyan vatandaşlarımıza duyduğumuz minnetin en somut ifadesi olmalıdır.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."