Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması: Meydanlara inecektim, istihbarat uyardı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın düzenlediği "Olağanüstü Hal Hukuku” başlığıyla düzenlenen konferansta konuştu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın "KHK’lar bir faciadır” başlığıyla yayımlandığını hatırlatan Arınç, "Büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı” dedi.

Arınç, 15 Temmuz günü neden meydanlarda görünmediğine ilişkin "İstihbarat geldi, ‘Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız’ dedi" açıklaması yaptı.

Arınç'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'İstihbarat gelip uyardı'

"15 Temmuz’da 'Ne olduğunu tam bilmiyorum’ diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü. Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam 'Bu FETÖ’cü’ diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz’dan sonra ‘meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak’ dedim. İstihbarat geldi, ‘Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız’ dedi.

'Ev sahibi bile, kiracısını tahliye etmek için FETÖ'cü dedi'

YÖK’e, listeler gelmeye başladı. Üç-dört tane YÖK üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. ‘Bırakın bunun FETÖ’cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi’ dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. ‘O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı’ cevabını aldılar. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile, kiracısını tahliye ettirmek için 'Benim kiracım FETÖ’cüdür’ dedi.

'Hedefinizde sadece AKP olmamalı'

Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AKP olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli’ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler.

'Göreve iade edilme mümkün'

KHK’lar bir idari eylemdir. Basit bir kararnameyle bir iki maddelik bir kanun değişikliğiyle veya bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle beraat etmiş veya takipsizlik kararı almış olanların görevlerine iade edilmesi mümkün olabilir."