TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' açıklaması

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "düşük faiz politikasına" ilişkin açıklamada bulundu.

Düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini belirten Turan, "Bankacılarla birlikte iş dünyası da krediye erişemediğini söylüyor. Yatırım için düşük faiz yeterli değil, finansmana erişim de önemli" dedi.

Turan "İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında güvenilir ve kapsayıcı kuralları hayata geçirmeden hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan ekonomiyi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabilecek bir zemin oluşmayacaktır" ifadelerini kullandı.