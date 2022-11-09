Fatih Erdoğan'ın projesi için sağlam yolu kapatıp 'çok tehlikeli' yol açıyorlar

AKP’li milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pasifik İnşaat’ın İstanbul’daki "Next Level" projesi için bir sokak kapatılırken alternatif olarak çok tehlikeli bir yol yapılıyor.

Büyükdere Caddesi’nin Barbaros Bulvarı ile kesiştiği Zincirlikuyu Kavşağı’nda viyadük bitiminin normal yolla birleştiği yerden bağlantı sağlayan Cahit Aybar Sokağı, Pasifik İnşaat’ın projesine dahil edilerek inşaat alanı haline getiriliyor.

Bu sokağın yerine ise mevcut viyadüğe bağlanacak daha dar bir yol açılıyor. Konuyla ilgili açılan dava dosyasına giren bilirkişi raporu ve teknik mütalaa bu yolun çok ciddi teknik ve trafik güvenliği sorunlarına yol açacağına, “maddi ve manevi telafisi mümkün olmayacak durumlar” ortaya çıkaracağına dikkat çekiyor. Ama henüz yürütmeyi durdurma kararı olmadığı için bu tehlikeli yolun inşaatıysa hızla devam ediyor.

Kapatılan Cahit Aybar Sokağı...

"Next Level İstanbul Projesi"nin bir hilal gibi çevrelediği ve ana yola bağlantıları kesilen Akademiler Sitesi sakinleri projeyi kapsayan plan değişikliğinin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştı. Son olarak mahkeme İBB ve Beşiktaş Belediyesi’nden projeyi kapsayan ozalit planlarının istenmesine karar vererek yürütmeyi durdurma kararını ertelemişti.

Hukuki mücadeleyi sürdüren bölge sakinleri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmadığı için şirketin zaman kazandığını söylüyor ve yeni açılan yolun yapımını endişeyle izliyor.

Ankara’da stajyer mühendislerin yaşamını yitirdiği projenin sahibi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la akraba oldukları ileri sürülen, Rize Güneysulu Fatih Erdoğan kamudan aldığı ihalelerle son dönemde büyüyen sermayedarların başında geliyor. Son olarak Merkez Ankara projesinde, alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle 2 stajyer mühendislik öğrencisi yaşamını yitirmişti.

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan

Erdoğan’ın inşaat şirketi Pasifik, Sedat Peker’in de iddialarıyla gündeme gelen Ankara Çayyolu’ndaki Next Level projesinin bir benzerini şimdilerde İstanbul’da yapmaya hazırlanıyor: Next Level İstanbul Levent Projesi…

Proje için, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde 6 adet askeri lojman binasının olduğu parsel önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından TOKİ’ye devredildi, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ‘Rezerv Yapı Alanı’ ilan edildi. Lojmanların yer aldığı 15 bin metrekarelik arazi için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından yeni imar planları hazırlandı. Planlar bakanlık tarafından 1 Şubat 2021’de onaylandı ve iki gün sonra askıya çıkarıldı.

Lojmanlar yıkıldı, şirkete zaman tanındı

Lojmanların bitişiğindeki Akademiler Sitesi Yönetimi yeni plana, kendi sitelerini olumsuz etkileyeceğini ve hukuka aykırı olduğunu belirterek itiraz etti ancak itiraz kabul edilmedi.

Bu sırada arazi için Emlak Konut GYO’nun gelir paylaşımı modeliyle geçen yıl gerçekleştirdiği ihaleyi Pasifik İnşaat 2 milyar 650 milyon TL teklifle aldı.

Araziye Pasifik-Levent Adi Ortaklığı ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi sözleşmesi kapsamında Next Level İstanbul Projesi inşa edilecek. Yeni imar planına göre turizm+ticaret ve konut fonksiyonu yer alan arazide zemin +15 kat sınır belirlendi. Araziye otel, konut ve rezidans yapılabilecek.

Akademiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sema Turan plan değişikliğinin iptali için süresi içinde TOKİ, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Pasifik’e yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bilirkişi raporu sonrasına bıraktığını, 18 Temmuz’da bilirkişi raporunun çıktığını, bu arada Jandarma Lojmanları’nın 14 Haziran’da boşaltılarak yıkıma başlandığını anlatıyor.

28 Ağustos’tan beri 3 kez yürütmeyi durdurma talebini yinelediklerini belirten Turan, mahkemenin Eylül sonunda İBB ve Beşiktaş Belediyesi’nden ozalit plan isteme gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararını ertelediğini böylelikle Pasifik'e alan ve zaman tanınmış olduğunu dile getiriyor.

Kapatılan yol daha önce kamuya terk edilen bir alanı kapsıyor

Turan, Pasifik’in yapılaşma alanına dahil etmek istediği Cahit Aybar Sokağı’nın bir kısmının daha önce kendi siteleri tarafından kamuya terk edildiğini de vurguluyor. Bilirkişi raporunda da kamuya terk edilen arazilerin özel mülkiyete geçmesi durumunda önceki sahibine verilmesi yönündeki mevzuat hatırlatılıyor.

Öte yandan Turan, site sakinlerini daha da büyük bir tehlikenin beklediğine işaret ederek Pasifik İnşaat’ın yeni projesi için blokların 2 metre kadar yakınına çakılacak fore kazıkların kendi binalarının temeline de zarar verebileceğini ifade ediyor.

Halihazırda yapılan projenin birinci etap olarak adlandırıldığı, çevre parsellere genişlemesinin amaçlandığı da iddialar arasında.

Turan “Pasifik şu andaki giriş yolumuz olan Cahit Aybar Sokak ve içinde yer alan site arazisinden terk 422 m2yi özel mülkiyetlerine katabilmek için güvensiz ve imkansız bir yolu açmaya çalışıyor. Bu yolu açarsa, sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacak. Hasar verme ihtimalini bilerek bloklarımızın 2 metre yakınına 20 m derinlikte fore kazık çakmak iyi niyet göstergesi olamaz” diyor.

Sema Turan inşaatın kendi bloklarının ne kadar yakınına geldiğini gösteriyor.

‘Bölgede yaşayan 750-800 kişinin hayatını tehlikeye atacak’

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da hem yeni açılacak bu yolun tehlikelerine işaret ediliyor hem de proje için yapılan imar planı değişikliklerinin hukuka uygun olmadığı görüşü dile getiriliyor. Raporda sözkonusu arazinin Boğaziçi Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi’nde olduğu, planların üst ölçekli plan kararlarıyla uyumlu olmadığı, Boğaziçi Kanunu’nda belirlenen maksimum yapı yüksekliklerine dair hükümlere uyulmadığı vurgulanıyor. Raporda Cahit Aybar Sokağı’nın projeye dahil edilip yerine açılacak yeni yolun çok ciddi bir trafik güvenliği sorunu yaratacağı vurgulanarak “önerilen yol viyadüğün 90 derecelik dönüş noktasına çok yakın bir noktadadır. Böyle bir noktaya giriş verilmesi planlama teknikleri açısından hatalıdır” deniliyor.

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden bir doçent doktorun teknik mütalaa raporunda ise “Mevcut viyadüklerin statik yapıları özeldir. Bunlara sonradan saplantı yapılamaz” deniliyor. Önerilen yolun viyadüğün 90 derecelik dönüş noktasına çok yakın olduğuna bu rapor da dikkat çekiyor ve tehlikeyi şöyle açıklıyor: “Bu, bağlantı yapıldığı takdirde bu noktada devamlı trafik kazalarının yaşanacağı anlamına gelmektedir. Böylece teklif edilen bu çözüm bu bölgede kendileri dışında yaşayacak 750-800 kişinin hayatını tehlikeye atan bir çözümdür.”

Soldaki iki binanın yanında viyadüğe bağlanmak istenen yeni dar yol, sağdaysa kapatılmak istenen Cahit Aybar Sokağı görülüyor.

Raporlarda tehlikeye işaret edilse, imar plan değişikliklerinin iptal edilmesi gerektiği görüşü dile getirilse de yürütmeyi durdurma kararı çıkmazken, Pasifik’in İstanbul’un göbeğine yeni bir tehlikeli yolu “armağan etmek” için hummalı çalışması sürüyor.

Akademiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sema Turan Pasifik’in, olası yürütmeyi durdurma kararı öncesi mümkün olduğu kadar yol alarak projede geriye dönülmez noktaya ulaşmaya çalıştığını belirtiyor.