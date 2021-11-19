TÜSİAD Başkanı'ndan ABD ziyareti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Washington’da iki gün süren ziyareti sonrası konuştu. Türk-Amerikan ilişkilerindeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunların devam ettiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı, bunların ancak diyalog ve çözüm odaklı yaklaşımlarla giderilebileceğini öne sürdü.

15-16 Kasım tarihlerinde yanında bulunduğu heyetiyle Washington’da temaslarda bulunan Kaslowski, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Temsilciliği yetkilileri ve Büyükelçi Murat Mercan ile bir araya geldi.

Heyet, ‘Amerikan düşünce kuruluşu’ Brookings Enstitüsü ile geçtiğimiz ay yayımlanan “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” raporunun bulgularını paylaştı.

Kaslowski, heyetiyle birlikte ABD’ye yaptığı ziyareti “Türk Amerikan ilişkilerindeki sorunların giderilmesi her iki ülkenin ulusal çıkarları açısından son derece önemlidir. İlişkilere ortak ilke ve değerlere dayalı, uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla yeniden odaklanılması, kurumsal ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. İlişkilerdeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunlar ancak diyalog yoluyla, samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla giderilebilir” sözleriyle değerlendirdi.