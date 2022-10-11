TÜSİAD Başkanı: İktidar ile aramızda bir gerginlik yok

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ABD Hazine Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında gönderilen mektubun Türkiye'de yalnızca TÜSİAD'a gelmediğini söyledi.

Independent Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Turan; TÜSİAD'a gelen mektubun DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve MÜSİAD'a (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) da geldiğini belirtti.

Mevcut ekonomi politikalarına yönelttiği eleştiriler nedeniyle iktidarla aralarında bir gerginlik bulunmadığını aktaran Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olmalı. Büyümeden fedakârlık yapabiliriz ama önceliğimiz enflasyon olmalı. Türkiye'nin rekabetinin ucuz işgücüyle sağlanması mümkün değil. Artık katma değer üretmemiz lazım. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz."